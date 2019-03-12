Джокович: год назад команда была против моей игры на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Серб Новак Джокович вспомнил о прошлогоднем поражении в первом раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В трёх партиях он уступил японцу Таро Дэниэлу – 6:7, 6:4, 1:6.



«В прошлом году я, определённо, не был готов соревноваться на этом уровне. Возможно, я убеждал себя в том, что готов, но это было не так. Большинство членов команды в то время были против моего выступления в Индиан-Уэллсе и Майами – они считали, что после операции прошло слишком мало времени.



Тем не менее, я не жалею, что не согласился с ними и сыграл в США. Из тех матчей я вынес много уроков, которые помогли мне добиться потрясающих результатов в следующие семь-восемь месяцев», – цитирует Джоковича Tennis World USA.

В текущем розыгрыше соревнований Новак добрался до третьего раунда, где уже сегодня сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.