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Халеп будет сотрудничать с тренером сборной Румынии во время турнира в Майами

Халеп будет сотрудничать с тренером сборной Румынии во время турнира в Майами
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп приняла решение о временном сотрудничестве с Даниэлем Добре – одним из тренеров, входящих в состав Федерации тенниса Румынии и работающих с командой Кубка Федерации. Об этом сообщает DigiSport.

Также сообщается, что Добре, ранее уже сотрудничавший с Халеп, будет работать в её команде временно. Начнётся совместная работа Симоны и Даниэля на турнире категории Premier в Майами (США). Решение о дальнейшей судьбе тренера вторая ракетка мира примет по итогам соревнований.

Напомним, что предыдущий тренер Халеп Даррен Кэхилл ушёл из команды теннисистки в конце прошлого сезона по семейным обстоятельствам. В данный момент румынка выступает в Индиан-Уэллсе без наставника.

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