Халеп будет сотрудничать с тренером сборной Румынии во время турнира в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп приняла решение о временном сотрудничестве с Даниэлем Добре – одним из тренеров, входящих в состав Федерации тенниса Румынии и работающих с командой Кубка Федерации. Об этом сообщает DigiSport.



Также сообщается, что Добре, ранее уже сотрудничавший с Халеп, будет работать в её команде временно. Начнётся совместная работа Симоны и Даниэля на турнире категории Premier в Майами (США). Решение о дальнейшей судьбе тренера вторая ракетка мира примет по итогам соревнований.



Напомним, что предыдущий тренер Халеп Даррен Кэхилл ушёл из команды теннисистки в конце прошлого сезона по семейным обстоятельствам. В данный момент румынка выступает в Индиан-Уэллсе без наставника.