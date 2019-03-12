Сегодня, 12 марта, состоится матч третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), в котором россиянин Даниил Медведев, посеянный под 14-м номером, встретится с представителем Сербии Филипом Краиновичем (Q). Начало поединка запланировано на 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Краинович в Индиан-Уэллсе.



Победитель этой игры в четвёртом круге сразится либо с аргентинцем Диего Шварцманом (25), либо с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим второй номер посева.

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).