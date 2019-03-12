Нисикори: Федерер вдохновляет меня оставаться в теннисе как можно дольше

Японец Кей Нисикори заявил, что восхищается возрастными игроками, которые мотивируют его оставаться в теннисе как можно дольше.

«Федерер и ещё несколько теннисистов 35-летнего возраста по-прежнему играют на высоком уровне. Думаю, они больше тренируются, чем 10 лет назад. Это мотивирует меня как можно дольше оставаться в Туре.

Если говорить обо мне, чувствую себя молодым. У меня очень много возможностей, так что с каждым годом могу играть всё лучше и лучше", — цитирует Нисикори Tennis World USA.

Сейчас Нисикори вместе со швейцарцем Роджером Федерером выступают на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). За выход в четвёртый круг турнира японец ведёт борьбу с поляком Хубертом Хуркачем. Соревнования завершатся 17 марта.