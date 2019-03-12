Медведев проиграл Краиновичу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев не смог преодолеть третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), проиграв в двух сетах представителю Сербии Филипу Краиновичу со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Уроженец Москвы, посеянный под 14-м номером, дважды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Его визави не выполнял эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Краиновича станет либо аргентинец Диего Шварцман (25), либо Рафаэль Надаль из Испании, получивший второй номер посева.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Краинович в Индиан-Уэллсе.

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).