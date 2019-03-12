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Андрееску обыграла Ван Цян и сыграет в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Андрееску обыграла Ван Цян и сыграет в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску успешно преодолела четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе (США), выиграв у представительницы Китая Ван Цян, посеянной под 18-м номером, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

60-я ракетка мира допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. В активе Ван Цян 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт. Кроме того, обе спортсменки выполнили по 1 эйсу.

За выход в полуфинал Андрееску поборется с победителем противостояния Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 20).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.

12 марта 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
Матч окончен
Ван Цян
Китай
Ван Цян
В. Цян
0 : 2
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
5 2  
7 6  
           
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