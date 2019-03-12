Андрееску обыграла Ван Цян и сыграет в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску успешно преодолела четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе (США), выиграв у представительницы Китая Ван Цян, посеянной под 18-м номером, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

60-я ракетка мира допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. В активе Ван Цян 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт. Кроме того, обе спортсменки выполнили по 1 эйсу.

За выход в полуфинал Андрееску поборется с победителем противостояния Кики Бертенс (Нидерланды, 7) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 20).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.