Мугуруса добилась волевой победы над Бертенс в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Голландская теннисистка Кики Бертенс не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), проиграв в трёх партиях испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 7:5, 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут.
В активе 20-й ракетки мира 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. Бертенс выполнила 6 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 4 брейка.
Следующей соперницей Мугурусы в Индиан-Уэллсе станет представительница Канады Бьянка Андрееску, получившая «уйалд-кард» от организаторов соревнований.
Действующей чемпионкой турнира BNP Paribas Open является японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину.
12 марта 2019 года, вторник. 21:05 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 : 2
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
|1
|2
|3
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|7
|1
|4
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|5
|6
|6
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В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».