Мугуруса добилась волевой победы над Бертенс в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Голландская теннисистка Кики Бертенс не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), проиграв в трёх партиях испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 7:5, 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут.

В активе 20-й ракетки мира 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. Бертенс выполнила 6 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 4 брейка.

Следующей соперницей Мугурусы в Индиан-Уэллсе станет представительница Канады Бьянка Андрееску, получившая «уйалд-кард» от организаторов соревнований.

Действующей чемпионкой турнира BNP Paribas Open является японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину.