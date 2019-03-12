Хуркач не пустил Нисикори в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Японец Кей Нисикори потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 4:6, 3:6 в третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе (США), которые завершатся 17 марта. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Седьмая ракетка мира выполнил 3 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Его визави совершил 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка.

Следующим соперником Хуркача станет либо канадец Денис Шаповалов, получивший 24-й номер посева, либо Марин Чилич из Хорватии (10).

В 2018 году турнир в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).