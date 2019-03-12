Хуркач не пустил Нисикори в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Японец Кей Нисикори потерпел поражение от представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:4, 4:6, 3:6 в третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе (США), которые завершатся 17 марта. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.
Седьмая ракетка мира выполнил 3 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Его визави совершил 10 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 брейка.
Следующим соперником Хуркача станет либо канадец Денис Шаповалов, получивший 24-й номер посева, либо Марин Чилич из Хорватии (10).
В 2018 году турнир в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).
12 марта 2019 года, вторник. 21:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 : 2
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
|1
|2
|3
|
|6
|4
|3
|
|4
|6
|6
Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров
В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».