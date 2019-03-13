Надаль вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Шварцмана

На турнире в Индиан-Уэллсе (США) испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, в двух сетах нанёс поражение представителю Аргентины Диего Шварцману (25) со счётом 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут.

32-летний спортсмен, являющийся 2-й ракеткой мира, выполнил 3 эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. В активе Шварцмана ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

За выход в четвертьфинал BNP Paribas Open Надаль поспорит с Филипом Краиновичем (Q) из Сербии, который ранее переиграл россиянина Даниила Медведева (14).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).