Вондроушова не пустила Халеп в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), проиграв в трёх партиях чешке Маркете Вондроушовой со счётом 2:6, 6:3, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

В активе 2-й ракетки мира ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. Вондроушова выполнила 2 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 8 брейков.

Следующей соперницей Вондроушовой в Индиан-Уэллсе станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной (6) и Эшли Барти (12) из Австралии.

Действующей чемпионкой турнира BNP Paribas Open является японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину.