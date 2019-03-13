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Вондроушова не пустила Халеп в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Вондроушова не пустила Халеп в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США), проиграв в трёх партиях чешке Маркете Вондроушовой со счётом 2:6, 6:3, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

В активе 2-й ракетки мира ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. Вондроушова выполнила 2 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 8 брейков.

Следующей соперницей Вондроушовой в Индиан-Уэллсе станет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной (6) и Эшли Барти (12) из Австралии.

Действующей чемпионкой турнира BNP Paribas Open является японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину.

12 марта 2019 года, вторник. 23:35 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 1
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
6 3 6
2 6 2
           
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