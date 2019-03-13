Хачанов обыграл Рублёва и вышел в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

На турнире в Индиан-Уэллсе (США) россиянин Карен Хачанов, посеянный под 12-м номером, в двух сетах нанёс поражение соотечественнику Андрею Рублёву (LL) со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты. На счету Хачанова 7 подач навылет и 4 брейк-пойнта из 8, он не допускал двойных ошибок. Рублёв совершил 2 эйса, 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнта из 4.

За выход в четвертьфинал BNP Paribas Open Хачанов поспорит с американцем Джоном Иснером (8), который ранее переиграл Гидо Пелью (32) из Аргентины.

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).