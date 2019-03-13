В 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Осака уступила Бенчич, взяв лишь 4 гейма

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал соревнований, уступив представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (23) – 3:6, 1:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. На счету первой ракетки мира 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 2. Бенчич совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

За попадание в полуфинал Бенчич сразится с победительницей противостояния Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Каролина Плишкова (Чехия, 5).

Осака является действующей чемпионкой турнира. Она обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

По итогам турнира Осака может потерять звание первой ракетки мира.