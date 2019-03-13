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В 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Осака уступила Бенчич, взяв лишь 4 гейма

В 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Осака уступила Бенчич, взяв лишь 4 гейма
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под первым номером, не смогла выйти в четвертьфинал соревнований, уступив представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (23) – 3:6, 1:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. На счету первой ракетки мира 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 2. Бенчич совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

За попадание в полуфинал Бенчич сразится с победительницей противостояния Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Каролина Плишкова (Чехия, 5).

Осака является действующей чемпионкой турнира. Она обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

По итогам турнира Осака может потерять звание первой ракетки мира.

13 марта 2019 года, среда. 04:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
0 : 2
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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