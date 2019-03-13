Кар. Плишкова обыграла Контавейт и вышла в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе под пятым номером, вышла в четвертьфинал соревнований, обыграв в трёх партиях представительницу Эстонии Анетт Контавейт (21) – 7:6 (7:0), 4:6, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. На счету Плишковой 13 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Контавейт совершила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15.

За выход в полуфинал Плишкова сразится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (23), отдавшей первой ракетке мира Наоме Осаке всего 4 гейма.

Осака является действующей чемпионкой турнира. Она обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

По итогам турнира Плишкова может стать первой ракеткой мира.