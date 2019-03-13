Федерер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Вавринку

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под четвёртым номером, вышел в четвёртый раунд соревнований, обыграв соотечественника Стэна Вавринку – 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. На счету Федерера 4 подачи навылет и 2 брейк-пойнта из 6, он не допустил двойных ошибок. Вавринка совершил 8 эйсов и 1 двойную ошибку. У него не было шансов для брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал BNP Paribas Open Федерер поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом (22), который оказался сильнее молдаванина Раду Албота – 6:3, 6:3.

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).