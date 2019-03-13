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Федерер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Вавринку

Федерер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Вавринку
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под четвёртым номером, вышел в четвёртый раунд соревнований, обыграв соотечественника Стэна Вавринку – 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. На счету Федерера 4 подачи навылет и 2 брейк-пойнта из 6, он не допустил двойных ошибок. Вавринка совершил 8 эйсов и 1 двойную ошибку. У него не было шансов для брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал BNP Paribas Open Федерер поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом (22), который оказался сильнее молдаванина Раду Албота – 6:3, 6:3.

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

13 марта 2019 года, среда. 05:15 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
0 : 2
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
13 марта 2019 года, среда. 02:55 МСК
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
Матч окончен
Раду Албот
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
0 : 2
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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