Андрееску — о победе над Ван Цян: слово «потрясающе» будет преуменьшением

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала победу над китаянкой Ван Цян в четвёртом круге соревнований в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 7:5, 6:2.

«Слово „потрясающе“ в данном случае кажется преуменьшением. Не думаю, что для меня каждый день будут летать бабочки, а в небе станет появляться радуга, но пока всё так и есть. Буду двигаться вперёд день за днём. Надеюсь, в этом сезоне я ещё многого смогу достичь.

Думаю, для каждого игрока всё решает уверенность в себе. Если ты веришь в свои удары, в свою игру, то хорошие вещи случатся. Со мной сейчас так и происходит.

Соперница любит играть в быстрый теннис, поэтому я старалась не давать ей найти свой ритм. Её не нравились высокие мячи под бэкхенд, а я часто их использовала. Это помогло. Я подрезала мяч и играла по углам — у меня всё получалось.

В одном из моментов я разбила ракетку, но хорошо иногда выплеснуть негодование. Жаль, что я так поступила, но оно само вырвалось. Вообще, я стараюсь заниматься йогой. Мама меня познакомила с ней, когда мне было около 12 лет. Я работаю не только над физической формой, но и над психологическим состоянием. Это очень важно. Это помогает оставаться в игре всё время. Мне не нравится думать о прошлом или будущем, я сосредоточена на текущем моменте", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.

В четвертьфинале Бьянка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.