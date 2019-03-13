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Соболенко проиграла Кербер в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе, ведя 4:1 в 3-м сете

Соболенко проиграла Кербер в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе, ведя 4:1 в 3-м сете
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе под девятым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв немке Анжелике Кербер (8) со счётом 1:6, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

Соболенко трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 7 брейков. В третьем сете Арина вела 4:1, но проиграла 5 геймов подряд.

За выход в полуфинал соревнований Кербер поспорит с американкой Винус Уильямс.

В 2018 году победительницей турнира стала японка Наоми Осака. В финале она обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

13 марта 2019 года, среда. 06:35 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 : 2
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
1 6 4
6 4 6
           
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