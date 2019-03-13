Мугуруса: в матче с Бертенс я хорошо провела только один сет

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над голландкой Кики Бертенс в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 5:7, 6:1, 6:4.

«Это странно, но у меня не было ощущения: „Отлично, прекрасный матч“. Думаю, я хорошо провела только один сет. Это позитивный момент, который стоит выделить. Теперь у меня больше шансов встречаться с топ-соперницами, и я этого жду. Я просто хочу играть с сильнейшими.



Матч получился непростым. Думаю, мы обе играли хорошо. Каждый розыгрыш был интенсивным и долгим. Так шло до конца матча. Поединок мог закончиться и по-другому. Я осталась довольна уровнем своей игры и тем, как выдержала интенсивность борьбы. По ходу матча у меня не было спада", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.



Следующей соперницей Гарбинье будет канадка Бьянка Андрееску.

«Я видела, как она играет. С начала года она выступает здорово. Я не так много о ней знаю. Она не так давно в туре и сейчас играет всё лучше. Это будет интересно. Бьянка сейчас уверена в себе, она победила ряд сильных соперниц. Она хорошо готова физически и отлично двигается», — сказала испанка.