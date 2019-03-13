Свитолина: матч шёл 3 часа 11 минут? Казалось, мы играли ещё дольше

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Австралии Эшли Барти в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

«Матч получился очень долгим, потому что у нас были длинные розыгрыши и геймы. Казалось, что мы играли даже дольше, чем 3 часа 11 минут. Я всегда верю в свою физическую готовность. Знаю, что могу проводить хорошие матчи, что я сильна физически. Это одна из моих сильных сторон, поэтому нужно в неё верить. Я работала над фитнесом перед этим турниром. Важно было выйти на корт и бороться до последнего очка. Такой настрой мне помог», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Следующей соперницей Элины будет чешка Маркета Вондроушова.

«Вращение после её ударов отличается от других, потому что Маркета — левша. Нужно будет к этому приспособиться. Мне важно будет сыграть в свой теннис», — сказала Свитолина.