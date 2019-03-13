В. Уильямс: игра Бартель меня впечатлила

Американка Винус Уильямс прокомментировала победу над представительницей Германии Моной Бартель в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) со счётом 6:4, 6:4.

«Я играла хорошо, но и соперница действовала отлично. Она вынуждала меня бороться за каждое очко, не так часто ошибалась. Она здорово оборонялась, когда это было необходимо, и вовремя атаковала. Её игра меня впечатлила. Я рада, что прошла дальше, это было нелегко.

Я подошла к турниру с серьёзным настроем. В этом году я играла не так много, поэтому для меня важен каждый матч. Дальше мне не будет легче, поэтому нужно прибавлять", — приводит слова Уильямс официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Винус поспорит с немкой Анжеликой Кербер.