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Надаль: не верю, что победа связана с плохой игрой Шварцмана — хорошо играл я

Надаль: не верю, что победа связана с плохой игрой Шварцмана — хорошо играл я
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в четвёртый раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях он обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:1.

«Сегодня я многие вещи делал хорошо. В частности, я отлично начал поединок. Также здорово работала моя подача, особенно в первой партии. Во втором сете подача была не так хорошо, но я справился. Мы хорошо знаем друг друга с Диего, поэтому эта победа — позитивный момент для меня.

В определённый момент матча я подумал, что играю слишком агрессивно. Я сразу же сменил ритм и, думаю, это положительно отразилось на игре.

Мы играли с Диего на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате Австралии и обе эти встречи выдались тяжёлыми. Сегодня мне было проще, но я не верю, что это связано с плохой игрой Шварцмана — хорошо играл я», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Следующим соперником испанца станет серб Филип Краинович.

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