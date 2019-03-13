Краинович: испугался перед матчем с Медведевым, почувствовал себя больным

Сербский теннисист Филип Краинович прокомментировал свою победу в матче третьего раунда соревнований в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях он обыграл россиянина Даниила Медведева — 6:3, 6:2.



«Думаю, что с самого начала турнира я играю очень хорошо. Прошлой ночью я немного испугался, почувствовал себя больным, поэтому сегодня я не знаю, чего от себя ожидать. К счастью, всё прошло очень хорошо.



Кажется, я выдал очень и очень хорошую игру и победил соперника, который является невероятным игроком. Кроме того, Медведев очень хорошо начал сезон, что лишь прибавляет мне радости. С нетерпением жду следующий матч», — цитирует Краиновича официальный сайт ATP.



Соперником серба в борьбе за выход в четвертьфинал станет вторая ракетка мира Рафаэль Надаль.

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