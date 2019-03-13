Кар. Плишкова: знала, что Контавейт может играть хорошо, но не настолько хорошо

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над эстонкой Анетт Контавейт в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 6:2.

«Подобные условия могут быть хороши для всех, не только для игроков с мощной подачей. Думаю, мы обе играли отлично. Это был мой лучший матч здесь, поэтому я довольна.

Первые раунды могут быть непростыми, потому что ты не играешь в свой теннис, но к четвёртому кругу ты уже встречаешься с отличными соперницами. Анетт находится около 20-й строчки рейтинга, мы однажды уже играли. Было несколько упорных розыгрышей, которые я могла взять во втором сете и завершить матч, не доводя до третьей партии. Но в целом игра была хорошего качества.

Я должна знать всех топ-игроков, поэтому пару раз смотрела её матчи. Мы тренировались вместе, поэтому я неплохо знала её игру. У меня был план, но это не всегда означает победу. Важно хорошо проводить розыгрыши. Думаю, я отлично подавала и атаковала. Знала, что Контавейт может играть хорошо, но не настолько хорошо. Она много атаковала, не всегда попадала в корт, но всё равно ошибалась меньше, чем в нашей игре на грунте", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.



Следующей соперницей Каролины будет швейцарка Белинда Бенчич.

«Мы дружим за пределами корта. Она представляет Швейцарию, но говорит по-словацки, так что мы понимаем друг друга. Белинда — милая девушка, она сейчас в ударе. За последние 2-3 недели она победила так много сильных соперниц. Это будет нелегко. Но я тоже показываю хорошую игру, у меня есть сильные стороны.

Бенчич очень быстро победила Осаку и является опасной соперницей. Мне нужно быть готовой к игре", — сказала чешка.