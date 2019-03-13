Кольшрайбер: Монфис – фаворит нашего матча, но мне абсолютно нечего терять

Немец Филипп Кольшрайбер прокомментировал предстоящий матч четвёртого раунда на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Его соперником станет французский теннисист Гаэль Монфис. Ранее теннисисты встречались 15 раз и лишь дважды победу удалось одержать Кольшрайберу.



«Да, Гаэль играл лучше в наших предыдущих встречах. Он любит центральные корты, большое количество зрителей, да и в целом сейчас находится в очень хорошей форме. Победы придают ему уверенности, поэтому наш матч наверняка будет очень тяжёлым.



На его стороне более высокий рейтинг, личная статистика и статус фаворита. Тем не менее мне абсолютно нечего терять в грядущем матче», – цитирует Кольшрайбера официальный сайт ATP.

Напомним, накануне Филипп сенсационно обыграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича.

Кольшрайбер – о победе над Джоковичем: увы, турнир на этом не заканчивается