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У Деллакуа и её партнёрши Джадд родился третий ребёнок

У Деллакуа и её партнёрши Джадд родился третий ребёнок
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа, в апреле 2018 года объявившая о завершении карьеры, родила сына. У Кейси и её партнёрши Аманды Джадд уже есть двое детей — сын Блэйк родился в августе 2013 года, а дочь Энди в апреле 2016 года.

Родители дали новорождённому имя Джесси Джеймс Джадд.

Фото доступно в «твиттере» Кейси Деллакуа.

Родителей в социальных сетях уже поздравили Джуди Маррей и Тодд Вудбридж.

34-летняя уроженка Перта выступала в WTA-туре с 2002 года. Кейси Деллакуа — победительница Открытого чемпионата Франции 2011 года в смешанном парном разряде, финалистка семи турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница семи турниров WTA в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в парном разряде.

Деллакуа и её партнёрша Джадд ожидают третьего ребёнка
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