Джокович: я не показываю идеальный уровень тенниса, но постепенно подхожу к нему

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал своё неожиданное поражение в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В двух партиях он уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии – 4:6, 4:6.



«Честно говоря, я не люблю проигрывать. Тем более я не люблю проигрывать на таких серьёзных турнирах, как этот – соревновании, на котором я ранее очень успешно выступал. Тем не менее, это случилось. Сегодня был один из тех самых неудачных дней.



Что теперь? Да ничего. Мне просто нужно двигаться дальше, так сказать, перевернуть страницу. Я всё ещё играю в парном турнире здесь, а впереди «Мастерс» в Майами.



Без сомнения, мне есть над чем работать. Я не показываю идеальный уровень тенниса, но постепенно подхожу к нему. Надеюсь, именно в Майами я смогу достигнуть пика», – цитирует Джоковича Sport24.co.za.

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