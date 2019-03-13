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Федерер: единственное, чего сейчас не хватает Вавринке – это рейтинг

Федерер: единственное, чего сейчас не хватает Вавринке – это рейтинг
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу в матче третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В двух партиях он обыграл соотечественника Стэна Вавринку – 6:3, 6:4.

«Сегодня я отлично себя чувствовал с самого начала матча. К вечеру начал сильнее дуть ветер, но я не думаю, что это сказалось на игре. Кажется, сегодня мой план сработал. Я смог грамотно меня темп и варьировать свою игру. Я удержал подачу, был опасен на приёме.

Чего не хватает Стэну? Думаю, всё, что ему не хватает – это хорошего рейтинга и матчей на раскачку в начале турнира. Если он поднимется в рейтинге, то в дальнейшем сможет иметь лучшую сетку и не пересекаться с топ-игроками на старте турниров», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

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