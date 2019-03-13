Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила турнирный календарь на сезон-2020. В рамках тура пройдут 63 турнира в 29 странах.

В следующем году впервые состоится розыгрыш нового командного турнира с призовым фондом в $ 15 млн — ATP Cup, который откроет сезон. Соревнования пройдут в течение 10 дней в трёх австралийских городах — Сиднее, Брисбене и ещё одном городе, который будет объявлен позже. В турнире примут участие 24 команды. Победитель ATP Cup получит 750 рейтинговых очков.

Кроме того в календаре планируются другие изменения:

— Турнир категории ATP 250 в Пуне (Индия) пройдёт на четыре недели позже (на пятой неделе), в одни и те же сроки с соревнованиями в Монпелье (Франция) и Кордобе (Аргентина).

— Турнир категории ATP 250 в Софии (Болгария) ближе к концу сезона (соревнования передвинуты с 5-й на 39-ю неделю), в одинаковые сроки с турнирами в Чэнду и Чжухае (Китай).

— Впервые с 2008 года будет проведён турнир в Аделаиде (Австралия), который пройдёт на второй неделе сезона.

Кульминацией сезона станет 50-й Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) на Арене O2 в 12-й раз подряд.