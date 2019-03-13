Муратоглу: Уильямс идёт за 24-м титулом на мэйджорах. Двух финалов недостаточно

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал возвращение своей подопечной на корт после рождения дочери в 2018 году, а также раскрыл источник мотивации 37-летней спортсменки.

«Из-за материнства у Серены был перерыв длиной в полтора года. Однако у неё прошлый сезон был отличным, когда мы знали, что она вернётся после долгого отсутствия.

Она дважды добиралась до финала на турнирах «Большого шлема», но ей этого недостаточно. Мы идём за 24-м титулом на мэйджорах! Она привыкла сталкиваться с трудностями. Это то, что мотивирует нас каждый день, иначе она, вероятно, покинула бы корт», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.