Кецманович стал первым четвертьфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Миомир Кецманович, прошедший в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе (США) как лаки-лузер, стал первым четвертьфиналистом соревнований, обыграв японца Йосихито Нисиоку – 6:4, отказ Нисиоки.

По окончании первой партии представитель Японии не смог продолжить матч по состоянию здоровья и снялся с турнира.

Продолжительность противостояния составила 53 минуты. На счету победителя встречи 7 подач навылет и 2 брейк-пойнта из 5. Кецманович не допустил двойных ошибок. Нисиока реализовал единственный брейк-пойнт, а также не совершил ни одного эйса и не ошибался при подаче.

За выход в полуфинал турнира 19-летний теннисист из Сербии поспорит либо с немцем Ян-Леннардом Штруффом, либо с канадцем Милошем Раоничем (13).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).