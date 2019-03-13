Надаль взял верх над Краиновичем и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под вторым номером, вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв в двух партиях серба Филипа Краиновича – 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету победителя встречи 7 подач навылет и 3 брейк-пойнта из 4. Надаль не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник совершил 4 эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал единственный брейк.

За выход в полуфинал трунира Надаль поспорит с победителем матча Джон Иснер (США, 8) — Карен Хачанов (Россия, 12).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).