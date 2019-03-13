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Надаль взял верх над Краиновичем и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Надаль взял верх над Краиновичем и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под вторым номером, вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв в двух партиях серба Филипа Краиновича – 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. На счету победителя встречи 7 подач навылет и 3 брейк-пойнта из 4. Надаль не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник совершил 4 эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал единственный брейк.

За выход в полуфинал трунира Надаль поспорит с победителем матча Джон Иснер (США, 8) — Карен Хачанов (Россия, 12).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

13 марта 2019 года, среда. 21:10 МСК
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
Матч окончен
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
0 : 2
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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