Раонич обыграл Штруффа и прошёл в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 13-м номером, вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв в двух партиях представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа – 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету победителя встречи 12 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 5. Его соперник совершил 7 эйсов, 2 раза ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

За выход в полуфинал трунира 14-я ракетка мира поспорит с сербом Миомиром Кецмановичем (LL).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).