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Раонич обыграл Штруффа и прошёл в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Раонич обыграл Штруффа и прошёл в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 13-м номером, вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв в двух партиях представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа – 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. На счету победителя встречи 12 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 5. Его соперник совершил 7 эйсов, 2 раза ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3.

За выход в полуфинал трунира 14-я ракетка мира поспорит с сербом Миомиром Кецмановичем (LL).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).

13 марта 2019 года, среда. 22:50 МСК
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
0 : 2
Милош Раонич
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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