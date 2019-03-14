Старшая сестра Осаки дебютирует в основной сетке турнира WTA

Старшая сестра двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», японской теннисистки Наоми Осаки Мари Осака получила уайлд-кард в основную сетку турнира категории Premier Mandatory в Майами (США). Таким образом, 22-летняя спортсменка дебютирует в основной сетке турнира WTA.

Специальное приглашение в основу также получили сербская теннисистка Ольга Данилович, американки Кори Гауфф, Кэти Макнелли и Уитни Осуйве, китаянки Ван Синьюй и Ван Сиюй, а также россиянка Наталья Вихлянцева.

Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Турнир в Майами пройдёт с 18 по 31 марта.