Хуркач впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса», обыграв Шаповалова

Польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в трёх партиях канадца Дениса Шаповалова (24) – 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. На счету победителя матча 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник 6 раз подал навылет, 5 раз ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 8.

Отметим, что Хуркач впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира категории ATP Masters 1000.

За выход в полуфинал турнира 22-летний теннисист из Польши сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания, 22) — Роджер Федерер (Швейцария, 4).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).