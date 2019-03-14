Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Надалем

На турнире в Индиан-Уэллсе (США) россиянин Карен Хачанов, посеянный под 12-м номером, в двух сетах нанёс поражение американцу Джону Иснеру (8) со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. На счету Хачанова 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 2. Иснер совершил 12 эйсов и 1 двойную ошибку. У него не было шансов для брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал BNP Paribas Open Хачанов поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (2), который ранее переиграл Филипа Краиновича (Q) из Сербии со счётом 6:3, 6:4.

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).