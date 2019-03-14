Тим за 59 минут обыграл Карловича и вышел в ¼ финала турнира в Индиан-Уэллсе

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе под седьмым номером, вышел в четвертьфинал соревнований, обыграв 40-летнего хорвата Иво Карловича – 6:4, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 59 минут. На счету Тима 4 подачи навылет и 2 брейк-пойнта из 4, он обошёлся без двойных ошибок. Карлович совершил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, у него не было шансов для брейк-пойнтов.

За право выйти в полуфинал Тим сразится с победителем противостояния Филипп Кольшрайбер (Германия) – Гаэль Монфис (Франция, 18).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).