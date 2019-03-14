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Свитолина обыграла Вондроушову и вышла в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Свитолина обыграла Вондроушову и вышла в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв в трёх партиях представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. На счету Свитолиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 6 брейк-пойнтов из 11. Вондроушова совершила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

За право выйти в финал соревнований украинка сразится с канадкой Бьянкой Андрееску, разгромившей испанку Гарбинье Мугурусу (20) – 6:0, 6:1.

Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.

14 марта 2019 года, четверг. 04:00 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 1
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 2 3
           
4 6 6
6 4 4
           
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