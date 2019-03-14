Соболенко и Мертенс вышли в ½ финала в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале парного разряда они обыграли представительниц США Кэйтлин Кристиан и Эйжу Мухаммад – 6:1, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 56 минут. На счету Соболенко и Мертенс 4 подачи навылет и 5 брейк-пойнтов из 8, они обошлись без двойных ошибок. Их соперницы совершили 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 4.

За право выйти в финал Соболенко и Мертенс сразятся с пятыми сеяными – канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.

В одиночных соревнованиях Соболенко и Мертенс синхронно выбыли на стадии 1/8 финала.

Турнир с призовым фондом $ 8 359 455 завершится 17 марта.