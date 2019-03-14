Монфис разгромил Кольшрайбера в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) под 18-м номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях разгромив представителя Германии Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
Гаэль 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований Монфис поспорит с австрийцем Домиником Тимом, получившим седьмой номер посева.
В 2018 году победителем соревнований в Индиан-Уэллсе стал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).
14 марта 2019 года, четверг. 06:40 МСК
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
Матч окончен
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
0 : 2
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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