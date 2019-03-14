Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Из четырёх россиянок, пробившихся во второй круг турнира серии «челленджер» в Гвадалахаре, в четвертьфинал вышла только Вероника Кудерметова. Она в трёх партиях обыграла соотечественницу Софью Жук (WC) со счётом 6:4, 0:6, 6:1.

За выход в полуфинал Кудерметова поспорит с победительницей матче Янина Викмайер (Бельгия) — Кристина Плишкова (Чехия, 7).

Анна Блинкова проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович со счётом 1:6, 6:3, 1:6. Виталия Дьяченко уступила чешке Мари Бузковой — 3:6, 3:6.

Вероника Кудерметова и Мэнди Минелла из Люксембурга не смогли выйти в полуфинал соревнований в парном разряде. Они снялись с матча с американкой Джаклин Како и мексиканкой Ренатой Сарасуа при счёте 2:3 в первой партии.