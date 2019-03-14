Андрееску: у меня был хороший день, у Мугурусы — нет

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, разгромившая в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) представительницу Испании Гарбинье Мугурусу со счётом 6:0, 6:1, прокомментировала победу и рассказала, как работает над психологическим настроем.

«У меня был хороший день, у Мугурусы — нет. Чувствовала, что она не справлялась с давлением, поэтому я старалась продолжать давить. Гарбинье же продолжала ошибаться. Я рада победе. Я следовала своей тактике, играла сопернице под форхенд, заставляла её много двигаться и меняла ритм.

Когда я просыпаюсь, то первым дело медитирую. Это помогает мне отлично начать день. Я не беру в руки телефон и не хочу ничего ошеломительного с утра. Мне нужно 15 минут, чтобы войти в гармонию со своим телом и разумом. Я представляю себе хороший день и другие подобные вещи.

Думаю, многие работают над физикой, но я считаю, что психологический момент — самый важный, потому что он контролирует организм, правильно?

Во время игры я повторяю короткие ключевые слова — перед подачей и приёмом. Стараюсь завести себя. Например: «Поймай и ударь». Я так говорю, потому что иногда стараюсь выполнить мощный удар с приёма", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.



В полуфинале она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.