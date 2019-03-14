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Свитолина: матч с Вондроушовой не был идеальным, но я боролась

Свитолина: матч с Вондроушовой не был идеальным, но я боролась
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Сегодня самым важным было бороться за каждый мяч и стараться выполнить на один удар больше соперницы. Этот матч не был идеальным, но я боролась. Мне нужно было оставаться в игре. В концовке такой настрой помог мне найти свой шанс, и я его использовала.

Маркета — непростая соперница, потому что она использует другое вращение. В матче с ней нужно хорошо двигаться. Думаю, такие условия подходят её игре. Отскок здесь очень высокий. Мне нужно было много бегать. В начале матча я не была готова на 100%, поэтому пришлось заставлять себя двигаться. В матче было немало долгих розыгрышей.

Я старалась использовать все оставшиеся силы. Впереди выходной, и это хорошо. У меня будет время на восстановление. Это важно. Я ощущаю усталость, но это нормально. Я прибавила в физическом плане и смогла выдержать два очень тяжёлых матча", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

За выход в финал Элина поспорит с канадкой Бьянкой Андрееску.

«Она демонстрирует прекрасный теннис, здорово двигается. Мне нужно подготовиться к этой игре. Мы видели не так много её матчей, потому что ей всего 18. В столь юном возрасте она на крупных турнирах играет с топ-теннисистками, поэтому уже хорошо готова психологически. Мне нужно будет показать свой лучший теннис», — сказала Свитолина.

Свитолина обыграла Вондроушову и вышла в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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