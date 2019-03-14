Лопес, выигравший с Надалем ОИ-2016, подозревается в участии в договорных матчах

Испанский теннисист Марк Лопес мог участвовать в сдаче матчей, сообщает El Confidencial. В 2016 году Лопес, в паре с Рафаэлем Надалем, стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро.



Сообщается, что информация о возможном участии Марка в договорных матчах была получена благодаря перехвату телефонных разговоров главного фигуранта дела «армянской мафии» Марка Форнелла-Местреса. Бывший теннисист, ранее бывший партнёром Лопеса в парных турнирах, прямо заявил в разговоре об их участии в двух договорных матчах в 2008 году.



По его словам, сдача матчей имела место дважды – на турнире в Таррагоне и на соревнованиях в Италии. За поражение в матче каждый из теннисистов получил по € 2 тыс.



Расследование по этому делу было начато ещё в 2017 году — тогда под подозрение попали несколько лиц, имеющих армянское гражданство. В конце 2018 – начале 2019 годов испанска полиция провела массовые обыски, результатом которых стало задержание 83 человек. 28 из них оказались теннисистами, одним из них стал 37-летний Форнелл-Местрес, которого считают связующим звеном между армянскими организаторами и теннисистами.

Надаль стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв с Лопесом парный турнир