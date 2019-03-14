Федерер: не лучшее начало матча стоило Эдмунду первого сета

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свой выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях он обыграл представителя Великобритании Кайла Эдмунда – 6:1, 6:4.



«У Кайла было явно не лучшее начало матча – оно стоило ему всего первого сета. Второй сет он сыграл явно лучше. Стоит отметить сегодняшние условия – иногда было тяжело найти нужный темп. К счастью, мне удалось сделать быстрый брейк во втором сете. Таким образом, я держал Эдмунда в неудобном положении на протяжении всего матча.



В игре Кайла есть всё, что ему требуется. Вопрос лишь в прогрессе и времени – думаю, он добьётся больших результатов в будущем. Он и сам это знает», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».