Шаповалов: обыграл бы Хуркача, если бы показал свой лучший теннис

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал своё поражение в матче четвёртого раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В трёх партиях он уступил поляку Хуберту Гуркачу – 6:7 (3:7), 6:2, 3:6.



«Определённо это поражение очень огорчило меня. Чувствую, что если бы смог показать свой лучший теннис, то победа бы осталась за мной. Впрочем, и Хуберту нужно отдать должное – он сыграл очень хорошо и заслужил победу.



Приятно видеть, как хорошо идут дела у Хуркача. Он очень много трудится на тренировках, поэтому и прогрессирует день за днём», – цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.



Следующим соперником 23-летнего Хуркача станет швейцарец Роджер Федерер. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

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