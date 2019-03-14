Австриец Доминик Тим прокомментировал свой выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В двух партиях он обыграл 40-летнего ветерана из Хорватии Иво Каловича – 6:4, 6:3.
«Я очень уважаю Иво, ведь ему уже 40 лет, а он продолжает соревноваться на высочайшем уровне. Сегодня я впервые встретился с ним на корте, и мне посчастливилось сделать два брейка в нужный момент. Я чувствовал себя довольно уверенно в геймах на своей подаче. Эта же уверенность перенеслась и в розыгрыши на приёме.
«Предыдущие дни в Индиан-Уэллсе очень помогли мне физически вернуться на высокий уровень и снова начать играть в хороший теннис. Это были 11 дней хорошей практики. Именно здесь ко мне вернулось хорошее самочувствие», – цитирует Тима официальный сайт ATP.
Следующим соперником Доминика станет француз Гаэль Монфис.
Тим: очень уважаю Карловича – ему 40 лет, а он соревнуется на высочайшем уровне