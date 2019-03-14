Дель Потро может перенести очередную операцию и пропустить до полугода

Пятая ракетка мира из Аргентины Хуан-Мартин дель Потро рискует перенести повторную операцию на колене, следствием чего может стать полугодичная пауза в выступлениях, сообщает La Nacion.



Напомним, в середине октября дель Потро была диагностирована трещина в коленной чашечке, которая потребовала операбельного вмешательства. Из-за этого он пропустил конец прошлого и начало текущего сезонов. Желая защитить чемпионский титул в Индиан-Уэллсе, аргентинец форсировал своё восстановление, однако сыграв на турнире в Лос-Кабосе, принял решение сняться с первого «Мастерса» в сезоне.



О своём решении дель Потро объявит до конца текущей недели. Аргентинец не желает ложиться под нож – эта операция может стать шестой в его карьере (четырежды Хуану-Мартину оперировали запястья, ещё раз – колено).