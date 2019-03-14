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Надаль: возможно, сегодня я сыграл хуже, чем вчера

Надаль: возможно, сегодня я сыграл хуже, чем вчера
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в четвертьфинал соревнований в Индиан-Уэллсе. В двух партиях он одолел серба Филипа Краиновича – 6:3, 6:4.

«Наверное, сегодня я играл немного хуже, чем вчера. Возможно, на это повлияли погодные условия – ветер сегодня был значительно сильнее. Тем не менее, я доволен и своей игрой и итоговым результатом», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Следующим соперником второй ракетки мира станет представитель России Карен Хачанов. В случае победы над Кареном, Рафаэль может сыграть с Роджером Федерером в полуфинале соревнований.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который в ближайшее время рискует перенести шестую операцию в карьере.

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