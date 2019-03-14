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Федерер: в 2018 году у меня не было настроения играть на грунте

Федерер: в 2018 году у меня не было настроения играть на грунте
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё решение провести грунтовую часть сезона впервые с 2016 года.

«Честно говоря, никогда не планировал пропускать три «Ролан Гаррос». В 16-м мне пришлось, а в 17-м я несколько дней сыграл на грунте, а потом посоветовался с командой. И они спросили, уверен ли я, что хочу этого. Я был не так чтобы уверен.

В 18-м году у меня не было настроения, я был рад сделать длительный перерыв, чтобы в будущем как можно дольше остаться в игре. В этом году я тоже делаю перерывы, но я взволнован возвращением на грунт, потому что я отлично себя чувствую и хочу сыграть на «Ролан Гаррос» и снова изменить своё расписание, как мне удобно. И я вновь посоветовался с командой и узнал, что они примут любое моё решение, которое принесёт мне радость», — приводит слова Федерера The Tennis Channel.

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