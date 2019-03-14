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Бенчич вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одолев Плишкову

Бенчич вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одолев Плишкову
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в полуфинал турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче 23-я сеяная Бенчич в трёх сетах обыграла пятую ракетку соревнований, чешку Каролину Плишкову, со счётом 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Бенчин 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. Плишкова подала 7 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

22-летняя Бенчич и 26-летняя Плишкова впервые встретились в официальных матчах.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Бенчич сыграет с победительницей четвертьфинального матча между американкой Винус Уильямс и восьмой сеяной немкой Анжеликой Кербер.

14 марта 2019 года, четверг. 21:05 МСК
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
2 : 1
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
6 4 6
3 6 3
           
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