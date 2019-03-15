Кербер обыграла В. Уильямс в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под восьмым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв американку Винус Уильямс – 7:6 (7:3), 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. На счету Кербер 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 12. Уильямс совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

За право выйти в финал Кербер поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (23). Она уже обыграла Наоми Осаку и Каролину Плишкову. В другом полуфинале встретятся Элина Свитолина (Украина, 6) и Бьянка Андрееску.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является японка Наоми Осака, обыгравшая в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину.